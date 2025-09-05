DeNAは4日、武田陸玖選手の守備位置を「外野手」から「投手」に変更すると発表。投打二刀流の方針を変更し、投手に専念することとなりました。武田選手は2023年に山形中央高からドラフト3位で入団。高校時代に二刀流で活躍し、プロ入り後も“ハマの二刀流”として注目されていました。1年目の昨季はイースタン・リーグで打者として4試合に出場し、6打数1安打(打率.167)、投手としては登板なしに終わった武田選手。5月には右肩烏口