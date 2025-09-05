福井県南越前町は４日、同町牧谷のレインボーパーク南条で３日夕、小学５年の男児（１１）が猿にひっかかれて軽傷を負ったと発表した。町によると、３日午後６時頃、友人２人と野球をしていた男児が１人になったところ、成獣１匹が向かってきて、手や脚をひっかかれた。男児はバットを振り回して追い払ったという。現場は北陸自動車道南条サービスエリアに近い日野川河川敷にある公園で、周辺の集落でも猿が目撃されていた。