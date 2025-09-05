気象台は、午前7時3分に、大雨警報（浸水害）を豊田市西部、知立市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・豊田市西部、知立市に発表 5日07:03時点西部では、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■半田市□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量30mm■刈谷市□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量30mm■豊田