日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00〜)では、10月で40周年を迎えるのを記念し、10月3日の放送で、過去に放送された作品から、視聴者リクエストの多かったシーンを厳選して一挙公開する。『金曜ロードショー』前身の『水曜ロードショー』が金曜日に移動し、『金曜ロードショー』としてスタートしたのが1985年10月4日。今回の特別企画は、名シーンだけを集めた2時間となる。『金曜ロードショー』ならではの特別解説付き