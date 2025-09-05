県民ホールアイデアコンテストのチラシ神奈川県民ホールの未来、あなたの夢を教えてください─。県が１３日まで、「みんなでつくる県民ホールアイデアコンテスト」を行っている。長期休館中の同ホールについて、建て替え後の外観や、あったら良いと思う機能など、アイデアを表現したイラストを募集している。１９７５年に開館した同ホールは、老朽化に伴い今年４月から休館。専門家らで構成する再整備基本構想策定委員会で、ホ