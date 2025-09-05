9月16日(21:00〜)にスタートする、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の記者会見が2日、都内で行われ、見取り図の盛山晋太郎、リリー、木村昴、山本舞香、とうあが登壇した。山本舞香○「何も怖くなくなりました」記者会見では、「ラブ」と「マネー」の観点で、人生における価値観の変化を振り返る企画を実施。山本は「ラブ」に動いた出来事として、結婚を挙げた。そして、司会の瀧山あかねアナ