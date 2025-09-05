元乃木坂46で女優の与田祐希（25歳）が、9月4日に放送されたバラエティ番組「上田ちゃんネル」（テレビ朝日系）に出演。地元・福岡のみずほPayPayドームで行った、卒業コンサートについて語った。番組は今回、“日本の二大与田”こと、元中日ドラゴンズの与田剛氏と、元乃木坂46の与田祐希が初のコラボ。与田氏全面協力のもと、「この問題どっちの与田だ？ 与田さん？or与田ちゃん？ どっちクイズ」を実施した。その中で、「与田ち