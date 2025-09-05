大阪府岸和田市前市長の永野耕平容疑者（47）が4日、官製談合防止法違反などの疑いで大阪地検特捜部に逮捕されたとの報道を受け、政治団体・NHKから国民を守る党の立花孝志党首（58）が同日、YouTubeを更新。「私自身、昨年末から永野耕平さんと親交をしておりまして、ちょっと驚き以外の何物でもないです」「こればかりは、僕も本当にびっくりしている」と述べた。 【写真】グレーヘアとメガネの立花孝志氏 立花氏は