by Flávio Dechen1993年にパイオニアとNECから発売された「レーザーアクティブ」は、レーザーディスクプレイヤーでありながら、専用パックを取り付けることでPCエンジンやメガドライブのソフトが遊べるという夢のマシンでした。また、「PCエンジン LD-ROM2」や「MEGA-LD」という、CD-ROMより大容量のLD-ROMを使ったゲームがプレイできるのもレーザーアクティブならでは。海外のセガファンが、このレーザーアクティブでプレイ