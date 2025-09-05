松本まりかが主演し、安田顕が共演する金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第7話が5日の今夜放送される。【写真】“ミッドナイト紅子”として踊り子をしている三子（水野美紀）鈴木おさむが脚本を手がける『奪い愛』シリーズ最新作となる今作は、 行き詰まった人生をリセットすべく、新たな一歩を踏み出した主人公・海野真夏（松本）と、元カレにそっくりな妻帯者の社長・空知時夢（安田）