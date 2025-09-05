◆紫苑Ｓ追い切り（４日・栗東トレセン）秋華賞トライアルの第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（７日、中山＝３着までに優先出走権）に出走するダノンフェアレディが４日、メンバー唯一の木曜追いを行い、素軽い走りで状態の良さを感じさせた。全く無理せず、跳ねるように駆け上がった。栗東・坂路で序盤こそゆったり入ったが、徐々にスピードに乗っていく。しかし、走りのリズムは乱れない。手綱は動かなくても、自然とあふれ出る躍動感。