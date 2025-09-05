◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル）昨年の中京から阪神芝１２００メートルに戻って行われる今年のセントウルＳ。２０年以降の同コース騎手別成績を見てみると、勝利数では坂井と岩田望が９勝でトップタイとなっている。坂井は勝率２３・１％で今回騎乗する騎手の中で１位。単勝回収率は３２３％と、人気薄も持ってくることができる、阪神短距離のスペシャリストと言っていい。今回騎乗