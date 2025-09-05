５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が７年前のビフォーアフターを披露した。５日までにインスタグラムを更新し「ちはやふる少しだけ出演させて頂きました！見てくれたかな？？」と投稿。３日に放送された日本テレビ系連続ドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜・後１０時）の第９話に出演した。佐野は、瑞沢高競技かるた部卒業生で、千早（広瀬すず）たちの２年後輩・筑波秋博役。佐野の登場によ