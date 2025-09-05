King & Prince・高橋海人（高＝はしごだか）、俳優の中村倫也がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課（読み：ドープマヤクトリシマリブトクソウカ）』（毎週金曜後10：00）の5日の最終回を前に、チームDOPE”がクランクアップを迎えた。【写真】感動…大きな花束と笑顔でクランクアップした中村倫也＆高橋海人最後の撮影は、才木（高橋）、陣内（中村）のバディ2人でのシーン。スタッフから「オー