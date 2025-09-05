劇団ひとりと佐藤隆太がMCを務める日本テレビ系人気クイズ番組『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？』のスペシャル企画「1000万SP」（後7：00）が、きょう5日に放送。今回のルールでは、最後まで正解すれば賞金1000万円が授与される特別編となり、全問正解者が誕生した。【番組カット】伊沢拓司＆田村正資ペア、岡部大&向井慧&福田麻貴トリオ挑戦したのは3組。朝の情報番組を担当する羽鳥慎一と武田真一のアナウン