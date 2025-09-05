台風15号の影響で、西日本や東日本、東北にかけて大雨となる所がある見込みです。四国・近畿・東海・関東甲信・東北では線状降水帯が発生して、災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。台風15号は未明に高知県に上陸し、このあとは西日本から東日本の太平洋側を東へ進む見通しです。台風の東側の発達した雨雲が東日本にもかかっていて、湿った空気の影