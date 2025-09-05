小学校教師の男が、女子児童にわいせつな行為をした疑いで再逮捕されました。戸倉裕介容疑者（38）は、2025年4月から7月までの間に、勤務する東京・東村山市内の小学校で女子児童の体を複数回触るなどした疑いが持たれています。戸倉容疑者は警視庁の調べに対し、「わいせつな行為はしていない」と容疑を否認しているということです。