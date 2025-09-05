´ÝµµÀ½麵ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó

´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬¹áÀî¸©¤ÇÂçÇÔ¡©¡Ö°µÅÝÅª¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Îº¹¡×¤Ç·É±ó¤µ¤ì¤¿¤«

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬Á´¹ñ¤ÇÍ£°ì¡¢¹áÀî¸©¤Ç¶ìÀï¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¥é¥¤¥¿¡¼¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë
  • ¶¥ÁèÁê¼ê¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ä¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Îº¹¤Ë¤è¤ê·É±ó¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È»ØÅ¦
  • ¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ýµµ¡×¤ò¤á¤°¤ë²áµî¤Î¾¦É¸ÌäÂê¤â¹áÀî¸©¤Ç½ÐÅ¹¤Ç¤­¤Ê¤¤°ì°ø¤À¤È¤·¤¿
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤¬Ë½Ïª¡ª¡ÃÅÔ¿´±Ø¶á¤Î¿·ÃÛ¤Ï¡È´í¸±Êª·ï¡É¤À¤Ã¤¿¡ÖÍø²ó¤ê7%¡×¤òÁÀ¤¦Åê»ñ»×¹Í
    ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤¬Ë½Ïª¡ª¡ÃÅÔ¿´±Ø¶á¤Î¿·ÃÛ¤Ï¡È´í¸±Êª·ï¡É¤À¤Ã¤¿¡ÖÍø²ó¤ê7%¡×¤òÁÀ¤¦Åê»ñ»×¹Í 2025Ç¯9·î1Æü 18»þ0Ê¬
  • £³²óÌµ»à°ìÎÝ¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦¾åÅÄ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµÊ¤·¡¢¹ßÈÄ¤¹¤ë¾¾ËÜÀ²¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ê±¦¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ¡Ë
    ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤ó¤ÊÌîµå¤ò¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡¡¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ß¥¹Ï¢È¯¤ÇºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥Æ¤ËÏ¢ÇÔ¡¡Ï¢Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë­à¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤­á 2025Ç¯8·î31Æü 20»þ55Ê¬
  • ¿ùÂ¼ÂÀÂ¢
    ¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡¢À¤ÅÄÃ«½÷À­»¦³²ÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤â¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¼£°Â¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡× 2025Ç¯9·î2Æü 9»þ15Ê¬
  • ºäÏ©¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤ë¥¨¥³¥í¥¸¡¼¥¯
    ¡Ú¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¡Û¥¨¥³¥í¥¸¡¼¥¯¤ÏºäÏ©¤ÇÎÏ¶¯¤¤¿­¤ÓµÓ¡¡ÅÄ¸ý´ÓÂÀµ³¼ê¡ÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡× 2025Ç¯9·î4Æü 13»þ30Ê¬
  • ¸¡¾ÚÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ÎÏÂÅÄ·°ËÜÉôÄ¹¡Ê£´Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç¡Ë¡á°ð³ÀÀ¯Â§»£±Æ
    Àîºê¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö·ï¸¡¾Ú¡¢½÷À­¤¬£¹²óÁêÃÌ¤â½ðÄ¹¤ä¸©·ÙËÜÉô¤ËÊó¹ð¤»¤º¡Ä¡Ö´í¸±À­¡¦ÀÚÇ÷À­¤ò²á¾®É¾²Á¡× 2025Ç¯9·î4Æü 22»þ12Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ¥ì¥ó¥¿¥«¡¼ ÊÖµÑ¤µ¤ì¤ºÇä¤é¤ì¤ë
    2. 2. ¹¾Æ¬ ¹ñ¤ò±Û¤¨¤¿ÂçÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤«
    3. 3. ¸í¤Ã¤Æ¼«Âð²òÂÎ ·Ý¿Í¸ì¤ë¤½¤Î¸å
    4. 4. Æü»º¥Þ¡¼¥ÁÉü³è¤« ²Á³Ê¤Ë¶Ã¤­
    5. 5. Ã»ºý½ñ¤¤¤ÆÃæ3¼«»à Êì¤ÎÈáÄË¶»Ãæ
    6. 6. µ­²±ÁÓ¼º¤ÎÃËÀ­ ¥¢¥Ñ¥ì¥ë´Ø·¸¼Ô?
    7. 7. ¥«¥º¥ì ·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°ÞÌÀ¤«¤¹
    8. 8. ¥³¥ó¥Ó¾ÃÄÀ¤·¤«¤Í¤Ì ÀÐ¶¶¤Ë»ØÅ¦
    9. 9. »ÔÄ¹¼º¿¦¢ªÂáÊá ÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿
    10. 10. 100ËüºÆÀ¸¤Ç¡ÄÁÆÉÊ¸ì¤ëÆ°²è¼ý±×
    1. 11. ¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë²ßÊ¾ ÈÎÇä¤òÈ¯É½
    2. 12. ¿åÆ»Âå28Ëü¢ªºÇ½ªÅª¤Ë200ËüÀÁµá
    3. 13. ²¥¤ê¹ç¤¤ ÀÆÆ£Èï¹ð¤È¤ÎÂç¥²¥ó¥«
    4. 14. ¥Þ¥Ã¥³¥¤ÀÆÆ£ °ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
    5. 15. 32ºÐÃË °ðÅÄÄ¾¼ù¥¢¥«¾è¤Ã¼è¤ê¤«
    6. 16. È¿·â? °ËÅì»ÔÄ¹¼þÊÕ¤¬Æ÷¤ï¤»¤«
    7. 17. »°½Å¸©¤Î12ºÐ ¥Ð¥ì¥¨¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤Ë
    8. 18. »×¤ï¤Ì¥Õ¥ï¤Î¶á¶·Êó¹ð¤ËÁûÁ³
    9. 19. ¡ÖÃÙ¹ïÀÕ¤á¤ë¿Í¤ÏÇ½ÎÏÄã¤¤¡×ÇÈÌæ
    10. 20. ROLAND ÀäÂÐ¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
    1. 1. ¥ì¥ó¥¿¥«¡¼ ÊÖµÑ¤µ¤ì¤ºÇä¤é¤ì¤ë
    2. 2. Ã»ºý½ñ¤¤¤ÆÃæ3¼«»à Êì¤ÎÈáÄË¶»Ãæ
    3. 3. µ­²±ÁÓ¼º¤ÎÃËÀ­ ¥¢¥Ñ¥ì¥ë´Ø·¸¼Ô?
    4. 4. »ÔÄ¹¼º¿¦¢ªÂáÊá ÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿
    5. 5. ¿åÆ»Âå28Ëü¢ªºÇ½ªÅª¤Ë200ËüÀÁµá
    6. 6. »°½Å¸©¤Î12ºÐ ¥Ð¥ì¥¨¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤Ë
    7. 7. 32ºÐÃË °ðÅÄÄ¾¼ù¥¢¥«¾è¤Ã¼è¤ê¤«
    8. 8. È¿·â? °ËÅì»ÔÄ¹¼þÊÕ¤¬Æ÷¤ï¤»¤«
    9. 9. Àîºê½÷À­»¦¿Í 9²óÁêÃÌ¤âÊó¹ð¤»¤º
    10. 10. ¶¶¤«¤é¿Í¤¬Íî²¼ 10Âå¾¯Ç¯Å¾Íî»à
    1. 11. ËãÀ¸»á ÀÐÇË»áÄ¶¤¨¤Î·ù¤ï¤ì¤Ö¤ê?
    2. 12. 30ºÐ½÷À­¶µ»Õ Äº¤­½÷»Ò¤Ø¤ÈÊÑËÆ
    3. 13. È÷ÃßÊÆ¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ ÉÔËþ»¦Åþ
    4. 14. ÀþÏ©¤ò¼Ö¤¬Áö¹Ô 70ºÐ¤¬¸í¿ÊÆþ
    5. 15. Àµ²¸»á¤Î¡ÖÂÎ±Õ¡×¤¹¤Ù¤Æ¿¡¤­¼è¤ë
    6. 16. ÀÇ¶â491²¯±ß¤«¤±¤¿»ÜÀß ¥¬¥é¥¬¥é
    7. 17. °äÂÎ¤ÏÃ¯¤¬°ú¤­¼è¤ë?¸ÉÆÈ»àÌäÂê
    8. 18. ÆÈ¼«Æþ¼ê ¥¢¥ì¥ÕÆâÉô¤Î²»À¼µ­Ï¿
    9. 19. À¶¿åÍÆµ¿¼Ô ÂçËãÆþ¼ê·ÐÏ©¸À¤¨¤º
    10. 20. ¸î¿ÈÍÑºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼ Çä¹Ô¤­2ÇÜ¤Ë
    1. 1. ¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë²ßÊ¾ ÈÎÇä¤òÈ¯É½
    2. 2. Íª¿Î¤µ¤ÞÀ®Ç¯¼° °ÛÎã¤Î²¯Ä¶¤¨¤«
    3. 3. ÀÐÇË»á 2Ëü±ßµëÉÕ°Æ¤Ë½êÆÀÀ©¸Â¤«
    4. 4. ¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤¬Åìµþ¤Ë...¥­¥¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×TBS·ÏÎó¤Ç¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡ª Î¦¾å¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÌ¾¸À°ì¿§¤Î¶äºÂÀþ¤â±¿¹ÔÃæ
    5. 5. ¤Þ¤¿¿ÀÆàÀî¸©·Ù¡ÄÉÔ¾Í»ö¤ËÃ²¤­
    6. 6. Î¥º§¸å¤Ë¸ÉÆÈ»à ÂÎ±Õ¤¬Þú¤ß½Ð¤ë
    7. 7. ¶âÊÖ¤» ¸µ¿¦¾ì¤Ë¸À¤ï¤ì20ËüÊ§¤¦
    8. 8. ¤¹¤­²È¿·²Á³Ê³«»Ï¤Ë¡Ö¤Þ¤¸Ç®¤¤¡×
    9. 9. ÂÎÌÓ½èÍý¤Ë¡ÈÄñ¹³´¶¤¢¤ê¡í¤Î30ÂåÃËÀ­ÊÔ½¸°÷¤¬¡Ö¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ÈÂ¨¹ØÆþ¡ª »È¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥È¥ê¥Þ¡¼¡Ù¤Îµ¡Ç½À­
    10. 10. Íª¿Î¤µ¤Þ¡ÖÀèÁÄ¤Î·ì¤¬Áû¤°¡×
    1. 11. °ËÅì»ÔÄ¹ ¿ä¤·¤Î»Ò¥Ð¥Ã¥°¤Ç¹¥´¶?
    2. 12. ¤Ê¤¼µì¥¸¥ã¥Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¿·Ï²»áÈãÈ½
    3. 13. »àË´»ö¸Î¤Î¾¯Ç¯¡Ö½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡×
    4. 14. ¡ÖÄÌÌõÍê¤ê¡×ÆüËÜ¤Î³°¸ò¤Ë¸Â³¦
    5. 15. ÈÈ¹Ô¸å¤Ë1»þ´Ö¤«¤±¤Æ°¦¤Î¹ðÇò¤«
    6. 16. ¼«Ì±¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤¬²ñ¹ç¡¡Î×»þÁíºÛÁª¤òÍ×µá¤Ç°ìÃ×¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¡È¼«È¯Åª¼­Ç¤¡Éµá¤á¤ë
    7. 17. ¼«Ì±Í­Â¼»á¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñÄ¹¤Î¼­É½Äó½Ð
    8. 18. °¦»Ò¤µ¤Þ Í·±àÃÏ¤Ç¤ªÇ¦¤Ó¥Ç¡¼¥È?
    9. 19. ¸ÄÀ­¶¯¤¹¤® ÅÄµ×ÊÝ»á»äÊª¤Ë¶ÃØ³
    10. 20. ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ×»þÁíºÛÁª¡¢²¬»³¸©Ï¢¤Ïµá¤á¤º¡Ä´ä²°³°Áê½êÂ°¤ÎÂçÊ¬¸©Ï¢¤âÂ¿¿ô·è¤Ç¡ÖÍ×µá¤»¤º¡×
    1. 1. ¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë»á¤¬»àµî
    2. 2. ¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö²¿¤«¤¬µ¯¤­¤ë¡×·Ù¹ð
    3. 3. ÃæÏª¼óÇ¾ ¥Þ¥¤¥¯¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿²ñÏÃ
    4. 4. ÆüËÜÎ¹¹Ô ´Ú¹ñ½÷Í¥¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊªµÄ
    5. 5. SHEINÉþ¥â¥Ç¥ë »à·ºÈ½·è¤ÎÃË¹ó»÷
    6. 6. Ææ¹ÔÆ°¡Ä¶â»á¤ÎDNA¾ðÊó¾Ã¤·¤¿¤«
    7. 7. ÆüËÜÈ¯¡ÖLOVOT¡×¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¿Íµ¤
    8. 8. ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤³¤È
    9. 9. ´Ú¹ñ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌ©Ãå¥¦¥§¥¢»Ñ
    10. 10. ¹³Æü¾¡Íø ±éÀâ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»áÉÔËþ
    1. 11. »ñ¸»¤Û¤Ü0 ¥¹¥¤¥¹Ë­¤«¤Ë¤Ê¤ì¤¿Ìõ
    2. 12. ¥È¥¤¥ì¤Ç¥¹¥Þ¥Û ¼¦¥ê¥¹¥¯46¡óÁý
    3. 13. 90Âå½÷À­¡¢¼«¤é¼ðáç¤òÀÚ¤Ã¤¿ Ãæ
    4. 14. ¿Íµ¤¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼Ã¦Àþ 15¿Í»àË´
    5. 15. ¶âÀµ²¸»áË¬Ãæ¤ËÆ±¹Ô½÷À­¡ÄÀµÂÎ¤Ï
    6. 16. ¼å¹ø¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÅÜ¤ê
    7. 17. ¡ÚÂ®Êó¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢ÆüËÜ¼Ö¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ°ú¤­²¼¤²¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾
    8. 18. ¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ÎÃË¤¬17ºÐ½÷À­¤ò½Æ»¦
    9. 19. ²ñÃÌ¸å¤Ë¶âÀµ²¸»á¤ÎDNA¾Ã¤·¤«
    10. 20. ¥È¥é¥ó¥×»á Ïª¤ÎÀÐÌý¹ØÆþ¤ä¤á¤¿?
    1. 1. µþÅÔ¤ò¡Ö¸Å¤­ÎÉ¤­Ãæ¹ñ¡×¤È¾Ò²ð¤«
    2. 2. ´Ýµµ1¶¯ ¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤È¤Î°µÅÝÅª¤Êº¹
    3. 3. ´ÝµµÀ½ÌÍ ¹áÀî¤Ç¡Ö°µÅÝÅªÂçÇÔ¡×
    4. 4. ÆþµïÇÜÎ¨100ÇÜ¤À¤Ã¤¿³¹¡¢¸½¾õ¤Ï
    5. 5. ¿·½É¤ÎµðÂçºÆ³«È¯¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿Ìõ
    6. 6. 65ºÐ°å»Õ¤¬¿©¤Ù¤ë¡Ö·ò¹¯¿©¡×¤È¤Ï
    7. 7. Ç½ÅÐÉü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤¬Visa¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ª ¸µµ¤¤Ê¤ªº×¤ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡ÄSNS¤Ç¤â¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤ÇÉü¶½¤ÎÅô¤ò¤È¤â¤½¤¦
    8. 8. ¡Ö¤ª¶â¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ°ìÀ¸¤ò¡×
    9. 9. PayPay¤¬Ãæ¹ñ·èºÑÂç¼ê¤ÈÙÝÇË¤ê
    10. 10. ¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÌÏ·¿¤Ë¤Ê¤ë»ÜÀß
    1. 11. ¥·¥Ë¥¢¸þ¤±µá¿Í Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¥È¥Ã¥×
    2. 12. ¡ÖÅì¾ÚS¡×°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ÎÇØ·Ê
    3. 13. Gmail¤Ç¥á¡¼¥ë¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¤ÊýË¡
    4. 14. ¥«¥ë¥Ó¡¼¡Ö¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¡×¤«¤é½é¤ÎÇÉÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È ¥Á¡¼¥º¥Á¡¼¥º¥Á¡¼¥º¡Ù9·î8ÆüÈ¯Çä
    5. 15. ¡ÖÄ¹Ê¸ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
    6. 16. ¹âÎð²½Î¨¥À¥ó¥È¥Ä1°Ì¤Ï°Õ³°¤Ê¹ñ
    7. 17. ¸µ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼²ñÄ¹¤Ëµ¿Ìä¡Öµ¿Ìä¡×
    8. 18. ¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦»×¤¦¤Î?¡×¤ÏNG¼ÁÌä
    9. 19. ¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇ ÄêÇ¯¸å¤Ë¤â²ÁÃÍ
    10. 20. ÃíÊ¸½»Âð¡Ö¥µ¥Ã¥·¤Ï¥±¥Á¤ë¤Ê¡×
    1. 1. ·î¼ý100ËüÄ¶¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÇÛÃ£°÷
    2. 2. ¥ï¥¤¥â¥Ð¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó ÎÁ¶â¤Ï?
    3. 3. iPhone¤«¤éPixel¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¡¢¼º¤Ã¤¿¤â¤Î
    4. 4. ¥×¥ì¥¹¥Æ5ËÜÂÎ¤¬ºÇÂç1Ëü±ßOFF¤Ë
    5. 5. ¿Íµ¤¤Î°ûÎÁ¤«¤é°åÌôÉÊ¤Þ¤Ç¡£¡ÖAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤¿¾¦ÉÊ TOP20¡ÚËÜÆüºÇ½ªÆü¡Û
    6. 6. SB¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó ¸«Ä¾¤·¤ÏÉ¬Í×?
    7. 7. Apple¤Î¿·¥â¥Ç¥ë 2027Ç¯È¯Çä¤«
    8. 8. µ¡Ç½&ÂÑµ×À­ Xiaomi¤¬11%¥ª¥Õ
    9. 9. ¡ÖINFINITE¡×9·î3Æü¤ËÈ¯Çä
    10. 10. ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëDAC¥¢¥ó¥× 9·î¤ËÈ¯Çä
    1. 11. ¥À¥¤¥Ë¥Á¤Î²Ã¼¾´ï¤Ë¡Ö´¶Æ°¡×
    2. 12. ¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ëÊØ¾è? ·ÇºÜ¾Ò²ð
    3. 13. ÅÅµ¤ÂåÀáÌó¤ËÌòÎ©¤Ä¥¨¥¢¥³¥ó¾¦ÉÊ
    4. 14. ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬Ì¤À®Ç¯¥æ¡¼¥¶¡¼Áê¼ê¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¼«½ý¹Ô°Ù¡¦ÌôÊª¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚ¤ÇÍ­³²¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡¢Í­Ì¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤â
    5. 15. °¦¤ÈË½ÎÏ¤È¶ÚÆù¤Î¥¯¥£¥¢¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼Ìò¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¥à¥­¥à¥­¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
    6. 16. ¡È»Ý¿É¡É¤«¡È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡É¤¬Áª¤Ù¤ë¡ª´ÝµµÀ½ÌÍ¡¢Îä¤¿¤¤¤¦¤É¤ó2¼ïÅÐ¾ì
    7. 17. ½»Âð¥í¡¼¥óÍøÍÑ¼ÂÂÖ ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼
    8. 18. ÄêÈÖ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤¬ºÇÂç57%OFF
    9. 19. ¶²ÉÝ¤³¤½¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¿®¶Ä¡£¡¡¡Ø28Ç¯¸å¡Ä¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø28Ç¯¸å¡Ä Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù2026Ç¯£±·îÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
    10. 20. º£ÏÃÂê Anker¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢½¼ÅÅ´ï
    1. 1. ¤¹¤Ù¤Æ¼º¤Ã¤¿ ¿Íµ¤BDÁª¼ê¤É¤óÄì
    2. 2. Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤Î°ì¸À¤ËÊÆÊüÁ÷¤¬Çú¾Ð
    3. 3. ¹­ÎÍÌîµåÉô¥³¡¼¥Á 3¥«·î¶à¿µ½èÊ¬
    4. 4. ÂçÃ«¥Õ¥¡¥ó¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤ÏÀäË¾Åª¤«
    5. 5. Ï¯´õ¤ÏÀ®¸ù¸«¹þ¤ß¤Ê¤· µ­¼Ô¿Éíå
    6. 6. Ä¹Í§¤¬¿¹ÊÝJ¤Ë¾·½¸¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌõ
    7. 7. Âçºá? µð¿Í¤¬ºå¿ÀÆÈÁöµö¤·¤¿Ìõ
    8. 8. Â¼¾å½¡Î´¤¬¾×·â2È¯ Éüµ¢33Àï17È¯
    9. 9. ³ÑÅÄÍµµ£¤Î¸åÇ¤¤ËÆâÄê¤« ÆÈÊóÆ»
    10. 10. ¥¤¥Á¥í¡¼·³vs½÷»ÒÁªÈ´½ä¤ê¥Ü¥ä¥­
    1. 11. Â¼¾å15¹æ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿°Û¼¡¸µ¤Î¸½¾Ý
    2. 12. ¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã? ¿åÃå¤Ç±Ë¤°ÂçÃ«ºÊ
    3. 13. ¥á¥Ã¥Ä Àé²ì¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¸¡Æ¤
    4. 14. 3µå»°¿¶¤ÎÎ¢ ¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö¼ÂÏÃ¡×
    5. 15. ¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÈµÞÀÜ¶á ¾¾°æ»á¶»Ãæ
    6. 16. ÂçÃÀ 4ÈÖ¡¦Îæ°æÇî´õ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
    7. 17. ¡ÖÂçÃ«¤¬MVP¤òÆ¨¤¹¡×Âç¤­¤ÊÏÃÂê
    8. 18. ¡ÖNEXT¥í¥Ê¥¦¥É¡×´üÂÔ¤µ¤ì¤¿5Ì¾
    9. 19. ¿¼¹ï¡ÄÂçÃ«¤ÎÁ°¤ËÁö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤
    10. 20. BreakingDownÁª¼ê 1¥«·î°Ê¾å¼ºí©
    1. 1. ¹¾Æ¬ ¹ñ¤ò±Û¤¨¤¿ÂçÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤«
    2. 2. ¸í¤Ã¤Æ¼«Âð²òÂÎ ·Ý¿Í¸ì¤ë¤½¤Î¸å
    3. 3. ¥«¥º¥ì ·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°ÞÌÀ¤«¤¹
    4. 4. ¥³¥ó¥Ó¾ÃÄÀ¤·¤«¤Í¤Ì ÀÐ¶¶¤Ë»ØÅ¦
    5. 5. 100ËüºÆÀ¸¤Ç¡ÄÁÆÉÊ¸ì¤ëÆ°²è¼ý±×
    6. 6. ²¥¤ê¹ç¤¤ ÀÆÆ£Èï¹ð¤È¤ÎÂç¥²¥ó¥«
    7. 7. ¥Þ¥Ã¥³¥¤ÀÆÆ£ °ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
    8. 8. ¡ÖÃÙ¹ïÀÕ¤á¤ë¿Í¤ÏÇ½ÎÏÄã¤¤¡×ÇÈÌæ
    9. 9. ROLAND ÀäÂÐ¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
    10. 10. »×¤ï¤Ì¥Õ¥ï¤Î¶á¶·Êó¹ð¤ËÁûÁ³
    1. 11. ³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë²ñ·×Á°°û¿© ²£¹Ô¤«
    2. 12. ¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡Öµ¢¤ë²È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
    3. 13. ÈÓÅÄ·½¿¥ ºÇ¿·»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÅ£ÉÕ¤±
    4. 14. ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤à¤·¤í´í¤Ê¤¤¡×
    5. 15. Èø·Á ¿·µï¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ú¶â6000Ëü±ß
    6. 16. ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÂ¼Î¼ ²»À¼¾ã³²¤òÈ¯É½
    7. 17. Ï¯´õ »ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¸·¤·¤¤Ì¤Íè¡×
    8. 18. ¥«¥º¤¬·ëº§Êó¹ð¤·¤¿2¿Í ¼ÂÌ¾¹ðÇò
    9. 19. ¤â¤°¤é Éã¤Îë¾Êó¤òÍ§¿Í¤«¤éÃÎ¤ë
    10. 20. ¾¾ÅÄ¼ÒÄ¹ À¶¿åÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤ËÆ°ÍÉ
    1. 1. ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤ ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¿·ºî
    2. 2. 12À±ºÂÀê¤¤ º£Æü¤Î±¿Àª¤ò¿ÇÃÇ
    3. 3. 40¡¦50Âå¤ËµÓÄ¹¸ú²Ì...GU¤Î¿·ºî
    4. 4. ÅÔ¹ç¤¤¤¤¡ÖÃÇ¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§
    5. 5. ¤·¤Þ¤à¤é 9·î3Æü¤«¤é¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ
    6. 6. 60Âå Ï·¸å¤Î¶â¤Î¾å¼ê¤Ê¸º¤é¤·Êý
    7. 7. Ãå²ó¤·²Ä ¤·¤Þ¤à¤é¤ÎÂç¿Í¥¸¥ì
    8. 8. É×¤¬°û¤ß²ñ¤ò·ù¤¬¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³
    9. 9. ¥ß¥¹¥É¡Ö¿·ºî¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤¬ÅÐ¾ì
    10. 10. ¥Ð¡¼¥­¥ó ÂÔË¾¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼
    1. 11. ¾¡¼ê¤Ë¼Ö¼Ú¤ê¤ëµÁËå¤ËÉ×ÅÜ¤ê
    2. 12. ¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ö½©¤Î¼ý³Ï¡×
    3. 13. ²óÅ¾¼÷»Ê¤ÇÈôË÷ ÃË»ù¤Î½¨°ï°ì¸À
    4. 14. 50Âå¤ª¤¹¤¹¤á ¥ì¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥È
    5. 15. ¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡ÖÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×
    6. 16. ¡ÖA'pieu¡×¸ÂÄê¥³¥¹¥á¤¬ÅÐ¾ì
    7. 17. ¥Î¥¨¥Ó¥¢¤ÎºÇ¹âÊö¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°
    8. 18. ³Ú¤·¤¤³°¿©¤Ë...Ï·É×ÉØ¤ÎÍ¥¤·¤µ
    9. 19. 40¡¦50Âå¤Ë ¥æ¥Ë¥¯¥íÃíÌÜ¥·¥ã¥Ä
    10. 20. ½÷»Ò¤ÎÁ°¤ÇÈà»á¤ò¸«¤¿¤È¤­¤ÎÂÐ±þ