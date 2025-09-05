JR西日本によりますと、台風１５号の影響に伴って、きょう（５日）岡山エリアの各線区では、始発列車から運転を見合わせていますが、以下の列車より運転を再開する予定だと発表しました。 【写真を見る】各線区を走る「キハ120」「キハ47」「国鉄急行色ノスタルジー・キハ40／47」 姫新線 【佐用⇒津山方面】佐用駅１３時２２分発津山行き【津山⇒佐用方面】・津山駅１２時１５分発佐用行き【津山⇒新見方面】・