台風15号は午前6時の時点で高知県安芸市付近にあり、今後やや速度を上げて東へ移動する予想です。今回の台風は中心の東側に広く活発な雨雲を伴っているのが特徴です。あす朝にかけての予想雨量は最大で関東甲信300ミリ、東海250ミリなど、太平洋側を中心に大雨となるでしょう。高知県・徳島県・和歌山県ではきょう昼前、東海では夕方、関東甲信では夜にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。ひとたび線状降水帯が発生する