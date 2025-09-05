お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（53）が4日に放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）に出演。連絡先を知っている意外な人物を明かした。今回は同番組の人気コーナー「グルメチキンレースゴチになります!」のスピンオフ企画「カーナビの声は誰?」を放送。その中で、出演したジェシーが年齢関係なく幅広い交友関係を持っていることについて話題となった。岡村隆史が「みんなじゃあ