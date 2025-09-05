政治家に求められるのは、資質か、才能か。それとも、もっと別の要素なのか？議員として長年第一線に立ち続けてきた野田聖子と辻元清美は、「政治家の仕事なんて誰でもできる」と語る。特別な人間だけしかできないと思われがちな議員のイメージについて、ジャーナリスト・長野智子を交えて語る。※本稿は、野田聖子、辻元清美『女性議員は「変な女」なのか 私たちの議員生活30年』の一部を抜粋・編集したものです。政治家は命がけ