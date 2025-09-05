日米関税合意に関する文書に署名し、握手する赤沢経済再生相（右）とラトニック米商務長官＝4日、ワシントン（共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、日本から輸入する自動車への関税を27.5％から15％に引き下げる大統領令に署名した。官報に掲載後、7日間以内に適用開始時期などの詳細を示す。日本に対する「相互関税」の特例措置を適用することも明記した。既存の関税率が15％未満の品目は一律15％とし、15％以上の