元乃木坂46で女優の与田祐希（25歳）が、9月4日に放送されたバラエティ番組「上田ちゃんネル」（テレビ朝日系）に出演。“日本の二大与田”の一人、元中日ドラゴンズの与田剛氏について「昔よくエゴサしてて。『肩幅が広い…』って」と認知していると語った。番組は今回、“日本の二大与田”こと、元中日ドラゴンズの与田剛氏と、元乃木坂46の与田祐希が初のコラボ。与田氏全面協力のもと、「この問題どっちの与田だ？ 与田さん？o