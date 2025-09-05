著者に聞く第14回・後編インタビュー前編では、244エクサ電子ボルトのエネルギーをもつアマテラス粒子の発見の裏側や極高エネルギー宇宙線を観測する意義について、『宇宙線のひみつ「宇宙最強のエネルギー」の謎を追って』を上梓した藤井俊博氏（大阪公立大学大学院准教授、南部陽一郎物理学研究所兼任研究員）に話を聞いた。インタビュー後編では、アマテラス粒子を超えるエネルギーのオーマイゴッド粒子の検出や特殊相対性理