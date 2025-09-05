京都・祇園の老舗茶舗「祇園辻利」から、秋の味覚を凝縮した新作スイーツが登場しました。『濃厚抹茶と栗のショコラプレミアム』は、165年の歴史で磨き上げた合組（ブレンド）技術による“3種の抹茶”と、旬の和栗の甘さが見事に調和した逸品。限定予約販売でしか出会えないプレミアムな味わいは、秋の夜長を特別に彩ります。 濃厚抹茶×栗が織りなす黄金比 『濃厚抹茶と栗のショコラプレミアム』は、渋皮栗の甘露煮を忍