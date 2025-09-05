◇プロ野球パ・リーグソフトバンク 8-0 オリックス(4日、みずほPayPayドーム）ソフトバンク・上沢直之投手がNPB史上159人目の通算1000奪三振へ到達しました。上沢投手は、2011年にドラフト6位で日本ハムに入団。主に先発として9シーズン173試合を投げ、70勝62敗、防御率3.19を記録。この時点で奪三振数を913個としていました。2024年にメジャーに挑みレイズとマイナー契約を締結。1年でメジャー挑戦を終え、日本に戻ってきた上沢