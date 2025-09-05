新型コロナウイルスが全国的に流行しています。 こちらは、県内の定点医療機関における感染者数の推移です。 県が発表した先月31日までの1週間の感染者は、前の週より40人あまり減少し「710人」となりましたが、高い水準となっています。 感染者は、6月の最終週から3ケタ台で推移していて、先月18日の週は、前の週から2倍以上の「754人」に。 感染が拡大していることがわかります。 感染者の対応にあたる医療現場の