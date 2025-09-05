お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が4日に放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）に出演。意外な人物と連絡を取り合っていることを明かした。今回は同番組の人気コーナー「グルメチキンレースゴチになります!」のスピンオフ企画「カーナビの声は誰?」を放送。その中で、出演したジェシーが年齢関係なく幅広い交友関係を持っていることについて話題となった。すると、岡村は「