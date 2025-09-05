台風15号の影響で、東海地方はきょう昼過ぎにかけて「線状降水帯」が発生し、大雨災害の危険度が、急激に高まる恐れがあり気象台が警戒を呼び掛けています。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション きょう午前1時ごろ、高知県の宿毛市付近に上陸した台風15号は、現在東寄りに進んでいます。 東海地方には、きょう昼前から夕方にかけて最も接近する見込みです。 台風周辺を回る