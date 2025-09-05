キャッチボールするドジャース・大谷＝ピッツバーグ（共同）【ピッツバーグ共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平の次回先発登板が、8日午後7時10分（日本時間9日午前11時10分）開始の本拠地でのロッキーズ戦に決まった。4日、ロバーツ監督が明らかにした。大谷は体調不良のため、3日のパイレーツ戦の先発登板を回避していた。当初は5日に敵地で始まるオリオールズとの3連戦中の登板を計画していたが、本拠地に戻ってからに