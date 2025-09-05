中国の習近平国家主席と北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記は4日、約6年ぶりに北京で首脳会談を行い、冷え込んでいた関係の改善をアピールしました。両首脳は軍事パレードが行われた翌日、北京で会談しました。中国・習近平国家主席：金総書記の訪中は、中国の記念行事への有益な支持となりました。北朝鮮・金正恩総書記：中国の高い国際的地位が力強く誇示され、自分たちのことのようにうれしく思います。会談の中で習主席