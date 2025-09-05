二宮主演作は大ヒット嵐の二宮和也（42）の主演映画「8番出口」が8月29日に公開され、公開3日間の興行収入が9.5億円を突破。今年度国内で公開された実写映画で第1位を獲得した。【写真】それぞれの道で活躍…久しぶりに5人そろった姿同作は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が個人制作でリリースし、世界的ブームを巻き起こしたゲームを、映画「君の名は。」（16年）、「怪物」（23年）など、数々のヒ