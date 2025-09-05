MLBドジャースの投手・佐々木朗希は9月2日、傘下3Aコメッツの投手として対スペースカウボーイズ戦に先発出場した。結果は5回69球を投げて3安打4失点、2奪三振、3四死球。1回2アウトから2本のホームランを打たれたほか、球速も最速で156キロ。ロッテ時代の剛速球が復活することはなかった。＊＊＊【写真】目元がソックリ？佐々木朗希と同じく地元・大船渡高校で活躍した、弟の佐々木怜希選手。兄のメジャー挑戦と時を同じくし