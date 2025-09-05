【前後編の後編／前編を読む】「老後は海の近くで暮らしたい」の夢が砕かれた“賃貸派”61歳女性の大誤算平成末期から不動産事情を見つめてきたライター兼宅地建物取引士のM・M氏。同業者との最近の話題はもっぱら“バブル世代の珍トラブル”だとか…。今回は、気持ちばかりはバブルだけど実態が伴わなかった、とある男性が登場する。＊＊＊【写真を見る】東京23区の家賃値上げラッシュ！港区など高価格4区にはもう住めない!?