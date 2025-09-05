【前後編の前編／後編を読む】バツイチ独身サラリーマンが定年間近に計画した“無謀すぎる”不動産経営とは「老後は海の近くで暮らしたい」の夢が砕かれた“賃貸派”61歳女性の大誤算宅建ライターが見た「バブルを謳歌したキリギリスたち」今年、2025年からバブル世代男女の定年退職が一気に増加する。定年後には収入が減り、今までのような優雅な暮らしは難しくなるが…。平成末期から不動産事情を見つめてきたライター兼宅地