プロ野球セ・リーグは4日、雨の中各地で3試合が行われました。優勝マジック点灯中の阪神は5位の中日に勝利し“M4”としました。初回に主砲・佐藤輝明選手が先制の2ランホームランを放つと、7回で7点差と大きくリードを奪います。しかしその裏、細川成也選手に3ランホームランで4点を加えられると、8回でも1点を献上。しかし中日の攻撃はそこで終了し阪神が勝利を飾りました。本拠地での3連戦で優勝となるかもしれません。2位巨人は