5日午前1時ごろ高知県に上陸した台風15号は、午前6時現在、四国付近を東寄りに進んでいます。このあとの台風の進路に当たる静岡から中継で、テレビ静岡・弦間彩華アナウンサーがお伝えします。JR静岡駅です。午前6時現在の降り方は、これまでに比べると落ち着いている印象ですが、地面に打ち付ける雨がパチパチと強く音をたてるくらいに勢いのある降り方をする時もありました。また、風が吹いてきていて、雨が吹き込んでくるような