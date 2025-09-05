お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ、見取り図の盛山晋太郎（39）にツッコミを入れた。盛山はテレビ朝日系「見取り図じゃん」で、timelesz菊池風磨（30）と共演。その盛山の態度に触れた。「見取り図盛山、菊池風磨にこびる」と前置きした上で「これちょっと大ニュースやな。ショックやわ盛山さん。ほんま、あんなおもろい人やのに。ちょっとシャバいかな、さすがに」と