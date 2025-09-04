TOKYO BASEが運営するセレクトショップ「コンズ（CONZ）」が、渋谷PARCO 4階に同ショップ最大級の店舗を9月16日にオープンする。店舗面積は150平方メートル。 【画像をもっと見る】 同店舗は、メンズ、ウィメンズをはじめとする幅広いラインナップを揃える国内初の複合型店舗として展開。内装デザインは、コンズの全店舗を手掛けてきた「DAIKEI MILLS」が担当し、ブランドの世界観である「ミックス感」を空間に落とし込んだ。