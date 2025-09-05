10月3日（金）よる9時 日本テレビ系で金曜ロードショー40周年特別番組「国民が選んだ忘れられない名シーン」を放送。前身の番組「水曜ロードショー」が金曜日に移動し、「金曜ロードショー」としてスタートしたのが1985年10月4日（金）。これまで数多くの作品を放送し、この10月で40周年を迎える。その40周年を記念し、10月3日（金）の放送では、過去に放送された作品から視聴者リクエストの多かったシーンを厳選して一挙大公開！