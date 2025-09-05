5日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6081枚だった。うちプットの出来高が3964枚と、コールの2117枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の760枚（1円安8円）。コールの出来高トップは4万3500円の352枚（90円高240円）だった。 コールプット 出来高