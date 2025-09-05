5日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は999枚だった。うちコールの出来高が663枚と、プットの336枚を上回った。コールの出来高トップは4万4500円の221枚（60円高310円）。プットの出来高トップは3万9000円の35枚（40円安180円）だった。 コールプット 出来高