5日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は12枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは4万8000円の3枚（100円）だった。プットのの合計出来高は6枚。プットの出来高トップは3万2000円の2枚（81円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格