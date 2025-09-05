◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 12-1 巨人(4日、岐阜・ぎふしん長良川球場)岐阜で行われた巨人とヤクルトの試合で、今年の夏の甲子園でベスト4まで進んだ県立岐阜商業の野球部3年生たちが、スタンドから観戦しました。生まれつき左手の指を欠損していながらも、甲子園で攻守にわたって大活躍を見せた横山温大選手は、プロのプレーに「自分たちも勇気づけられるプレーをたくさん見せていただいた。これからに生きるプレーを、たくさ