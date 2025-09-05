広島・床田寛樹投手（３０）がプロ初の中４日で７日・阪神戦（甲子園）に先発することが４日、決まった。新井監督が先発ローテの再編を明言した。床田は２日・ＤｅＮＡ戦で今季最短の２回７失点ＫＯされたが、ここまでチーム最多９勝。ＣＳ進出へ向けて首位を走る虎狩りを託す。試合は六回降雨コールドで敗れ、３位・ＤｅＮＡと２差に拡大。５日からの阪神３連戦で再浮上を目指す。カード勝ち越しを狙った一戦は、降り注ぐ雨粒