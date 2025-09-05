横浜地方気象台は５日、神奈川県で５日昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあると発表した。大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるとして注意を促している。気象庁によると、関東甲信地方では他に東京都と千葉、埼玉、茨城、山梨、長野の各県で線状降水帯が発生する可能性がある。台風１５号は５日午前１時ごろ、高知県宿毛市付近に上陸。午前４時現在、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいる