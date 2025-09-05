メーガン妃が、“厳選した”お気に入りアイテムを紹介していたアフィリエイトビジネスから、手を引いたようだ。【動画】メーガン妃、インスタ復帰後初の投稿裸足でビーチを駆け、砂に「2025」MailOnlineによると、妃は今年3月、コンテンツクリエーターやインフルエンサーが、商品を紹介することでアフィリエイト収入を得られるプラットフォーム「ShopMy」の利用をスタートし、インスタグラムのアカウントにShopMyへのリンク