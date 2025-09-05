9月24日21時から放送される松下洸平主演のスペシャルドラマ『放課後カルテ 2025秋』（日本テレビ系）の追加キャストとして、大谷亮平、平愛梨、永田崇人、金井美樹、内田慈、石野真子の出演が発表された。【写真】松下洸平、『放課後カルテ2025秋』クランクイン！久々の役にスタート時は不安も「もう『完全牧野』です！」2024年10月期に放送された連続ドラマ『放課後カルテ』の続編となる本作。あの超偏屈な問題医が帰ってく