タレントで女優の長濱ねるが4日、自身のインスタグラムを更新し、27歳の誕生日を迎えたことを報告した。撮影現場で祝福を受けた様子を公開し、ファンから多くの祝福メッセージが寄せられている。【写真】長濱ねる、ギャル姿に驚きの声「別人かと」「ギャップすごすぎる！」長濱は「撮影でケーキいただいたよ27歳になりました皆さま、いつもありがとうございます」とつづり、誕生日ケーキの写真を添えて投稿。ファンへの